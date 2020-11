Nani e Pedro Santos marcaram no apuramento de Orlando City e Columbus Crew para os quartos de final do play-off da liga norte-americana de futebol (MLS), este sábado. Pelo caminho ficaram, respetivamente, New York City e New York Red Bulls.

A qualificação histórica do Orlando City, que venceu o seu primeiro jogo de sempre no play-off da MLS, foi conseguida com contornos épicos, no desempate por grandes penalidades.

No tempo regulamentar, Nani adiantou o Orlando City aos cinco minutos, de grande penalidade, mas Chanot fez o 1-1 no marcador ao minuto oito de jogo. A equipa de Nani ficou reduzida a dez elementos após a expulsão de Ruan aos 87 minutos, mas não sofreu em inferioridade numérica e festejou após a decisão de penáltis.

Nesta, o guarda-redes do Orlando City, o peruano Pedro Gallese, foi expulso a meio. Com 4-3, Nani podia ter decidido, mas desperdiçou. Depois, o central Rodrigo Schlegel foi à baliza, defendeu um penálti de Thorarinsson com 5-5 e Michel assinou o remate decisivo do apuramento.

João Moutinho, lesionado, foi ausência no Orlando City.

O Columbus Crew, que venceu o New York Red Bulls por 3-2, teve a contribuição de Pedro Santos, que apontou o primeiro golo da equipa, aos 25 minutos, na circunstância o 1-1 no marcador. Nagbe (46m) e Zardes (68m) fizeram os outros golos da equipa. Clark (23m) e White (90m) faturaram para os visitantes.

O penálti defendido por Schlegel: