Esta é a história de um apaixonado pelo Osasuna. Jakes Jimeno, de 18 anos, atravessou Espanha de Norte a Sul. De Pamplona a Chiclana de la Frontera. Fez mais de 1.100 quilómetros e quase um dia inteiro de viagem para ver o seu Osasuna jogar o encontro da Taça do Rei ante o Chiclana, na quarta-feira. Porém, o jogo foi adiado devido ao mau tempo e Jakes acabou por regressar a casa… de avião e com a equipa do seu coração.

«Fui para Bilbao [ndr: a partir de Pamplona] e apanhei o autocarro para Cádiz. Saí às 17h45 de segunda-feira e cheguei a Cádiz às 12 horas de terça-feira. Estive o dia quase todo no autocarro», contou Jakes, em declarações ao jornal Relevo.

O Osasuna tinha a informação de que teria nove adeptos a deslocarem-se ao Sul de Espanha para verem o jogo ante o Chiclana, mas – talvez pelo mau tempo ou por outras razões – Jakes foi o único a apanhar transportes para chegar a tempo de ver o jogo. «Talvez tenha havido pessoas que não vieram por causa do tempo», contou Jakes.

«Quando cheguei, mostraram-me o campo. Estava como estava, mas pensei que se ia jogar. Parava de chover, voltava, parava… já estávamos há hora e meia numa fila e disseram-nos que tinha sido suspenso. Uma deceção», assumiu.

Porém, e se se pode dizer que há males que vêm por bem, Jakes teria, horas mais tarde, uma experiência, por certo, inesquecível. Tinha sido entrevistado pela Cadena Cope na antevisão ao jogo, contando a sua paixão pelo Osasuna. O clube conseguiu chegar ao contacto telefónico de Jakes através da emissora e reservou-lhe um lugar no avião de volta, evitando o que seria uma longa e solitária viagem de regresso a casa de cerca de 15 horas, sem ter visto o jogo do Osasuna.

«Fiquei muito feliz. Os meus pais estavam preocupados por causa da [depressão] DANA e porque eu ia passar a noite em Cádiz e voltar para casa depois. Quando o Osasuna me disse que eu podia voltar para Pamplona na hora, não duvidei, claro», afirmou.

Num vídeo divulgado pelo Osasuna, no aeroporto, pode ver-se que Jakes foi brindado com uma camisola do atacante espanhol Bryan Zaragoza, privou com os restantes jogadores do plantel e também recebeu uma refeição, dado que ainda não se tinha alimentado nas últimas horas. «Foi incrível», contou, ao Relevo, respondendo à pergunta sobre se os seus pais não o demovem de fazer viagens tão longas.

«Os meus pais dizem-no sempre. Mas vou ver o Osasuna, seja onde for. Fiquei triste por agora o jogo ser na terça-feira [ndr: 5 de novembro], porque não sei se vou poder ir. Entre a universidade e tudo… tenho de avaliar as opções», disse.

Tudo pelo seu Osasuna. Numa verdadeira prova de lealdade.