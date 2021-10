O Sevilha recebeu e bateu o Osasuna por 2-0, no Sánchez-Pizjuán, numa partida da 12.ª jornada da Liga espanhola.



Os andaluzes conseguiram desbloquear o marcador e colocar-se a vencer a cinco minutos do final da primeira parte. Rakitic assistiu e o ex-FC Porto Diego Carlos bateu o guarda-redes Pérez Juan.



Lopetegui respirou fundo e ficou tranquilo quando Lucas Ocampos fez o segundo da tarde, aos 60 minutos de jogo. Esta vitória deixa o Sevilha com 24 pontos no primeiro lugar juntamente com Real Madrid e Real Sociedad.