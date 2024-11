O futebolista paraguaio Óscar Cardozo, de 41 anos, que representou o Benfica em Portugal, tornou-se, na noite de quinta-feira, o melhor marcador da história do Libertad.

Cardozo iniciou a reviravolta do Libertad na visita ao Cerro Porteño, já em tempo de compensação, ao fazer o 2-2 aos 90+1m, antes de Antonio Bareiro, no sexto e último minuto de compensação, fazer o 3-2 a favor da equipa visitante.

O antigo avançado do Benfica chegou à marca de 132 golos pelo clube, superando os 131 golos de Juan Samudio.

O jogo foi relativo à 22.ª e última jornada do Clausura 2024, com o Libertad a terminar no 9.º lugar entre 12 clubes, com 26 pontos.

«Feliz e grato ao Club Libertad e às pessoas que desde o início confiaram no meu trabalho e me abriram as portas, depois de tantos anos fora do meu país. Isso mostra que, com muito trabalho e disciplina, os objetivos e sonhos são cumpridos. Com orgulho, o artilheiro do clube», pode ler-se, numa mensagem de Cardozo, na sua conta oficial no Instagram.