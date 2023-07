Aos 40 anos, Óscar Cardozo continua com o faro de golo apurado.

O ex-avançado do Benfica marcou na vitória do Libertad sobre o Nacional por 2-0, em jogo do arranque do Clausura do Paraguai.

Aos 43 minutos, Tacuara impôs-se nas alturas e aplicou um cabeceamento fulminante para o 1-0.

O 2-0 foi marcado por outro ex-Benfica: Lorenzo Melgarejo, na primeira vez em que tocou na bola.