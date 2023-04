Depois de um domingo para recordar, com um póquer em apenas 45 minutos, o ex-Benfica Óscar Cardozo teve um segunda-feira para esquecer. Ao final da tarde, Tacuara esteve envolvido num acidente de viação, em Assunção, capital do Paraguai.

O avançado de 39 anos foi surpreendido por outro carro num cruzamento, tentou desviar-se e embateu com violência num poste, tal como é possível ver através das imagens das câmaras de videovigilância do local.

De acordo com a imprensa paraguaia, nenhum dos condutores acusou positivo no teste de alcoolémia e ambos escaparam sem qualquer ferimento, mas o jipe de Cardozo não tinha matrícula.

Veja as imagens do momento do acidente e o estado em que ficou o carro de Cardozo: