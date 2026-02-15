Óscar Cardozo, antigo avançado do Benfica e Trabzonspor, foi convidado pelo emblema turco a assistir à partida frente ao Fenerbahçe. Antes do apito inicial, o avançado paraguaio foi homenageado pelos adeptos presentes no estádio.

Ora veja o momento:

Óscar «Tacuara» Cardozo transferiu-se, recorde-se, para o Trabzonspor depois de deixar o Benfica. Durante as sete temporadas em que representou os encarnados, o antigo avançado somou um total de 293 jogos, 172 golos e 38 assistências, registo que o distingue como o estrangeiro mais goleador de sempre das águias.

Pelo clube turco, realizou, entre a temporada 2014/15 e 2015/16, um total de 66 jogos, 28 golos e seis assistências. Depois, seguiu para o Olympiakos, terminando a carreira ao serviço do Libertad, no Paraguai.

Ao longo da sua carreira, Óscar Cardozo apontou um total de 360 golos em 780 jogos.