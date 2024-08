A seleção francesa afastou a Argentina nos quartos de final do torneio olímpico e, após o apito final, os ânimos exaltaram-se, com Nicolás Otamendi no centro da confusão.

O capitão do Benfica reagiu à provocação de Enzo Millot e manifestou o desagrado pelos festejos dos gauleses, que comemoraram na cara dos adeptos argentinos.

«Fico com muita raiva que os jogadores... Eles podem comemorar, divertir-se como quiserem, mas depois ir para onde estão as pessoas, as famílias, e festejar lá, não deviam fazer isso. Havia um que nem sei o nome dele, Bade, não sei [defesa do Sevilha]. Se têm vontade de festejar, que venha aonde estamos e resolvemos isso ali. Falamos o que tivermos de falar. Chateia-me que comemorem frente a crianças e à família. Mas cabeça levantada, porque tentámos até ao fim e a bola não quis entrar», começou por dizer o central argentino.

«Um [Millot] foi comemorar no nosso banco de suplentes. Não entendi muito bem o que tinha acontecido, mas depois percebi que estava lá. Uma coisa é comemorar no campo, com os teus adeptos, o que quiseres. Mas eu não gosto disto. Mas depende de todos», completou.