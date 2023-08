Otávio é reforço do Al Nassr, anunciou o clube saudita e também o FC Porto na tarde desta terça-feira.

Em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), e tal como o Maisfutebol tinha noticiado, os dragões informaram que o negócio ficou fechado em 60 milhões de euros, dos quais 12.750 milhões vão para o Coimbra Esporte Clube, com quem a SAD portista renegociou os direitos económicos.

No vídeo de apresentação do internacional português, um filho com a camisola do FC Porto pergunta ao pai se acredita mesmo que Otávio vai rumar à Arábia Saudita. «Agora sou um de vós. Vemo-nos em breve», afirma o médio de 28 anos no final do vídeo, já com a camisola do Al Nassr.

O comunicado do FC Porto:

«A Futebol Clube do Porto – Futebol, SAD, nos termos do artigo 29º Q do Código dos Valores Mobiliários, vem informar o mercado que chegou a acordo com o Al-Nassr Football Club para a cedência, a título definitivo, dos direitos de inscrição desportiva do jogador profissional de futebol Otávio Edmilson da Silva Monteiro (“Otávio”) pelo valor de 60M€ (sessenta milhões de euros), deduzido do valor de solidariedade devido a terceiros.

Mais se informa, que foram renegociados os direitos económicos do jogador que estavam na posse do Coimbra Esporte Clube (32,5%), passando estes para o valor fixo de 12.750.000€ (doze milhões setecentos e cinquenta mil euros).

Adicionalmente informa-se que os encargos associados a esta transação já se encontravam imobilizados, aquando da renovação com o jogador em março de 2021.»

[em atualização]