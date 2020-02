O extremo francês Ousmane Dembelé foi diagnosticado com uma rutura completa num tendão do bíceps femoral da coxa direita e tem a época em risco no Barcelona.

O jogador de 22 anos viu confirmado o diagnóstico esta terça-feira, comunicado pelo clube catalão ao início da tarde.

Nos últimos dias, o treinador do Barcelona, Quique Setién, tinha antecipado que Dembelé seria mais uma solução para a posição de avançado face à lesão do uruguaio Luis Suárez. Contudo, o francês vai também ser ausência por lesão.

Em nota oficial, o Barcelona informa que «nas próximas horas» vai ser «determinado o tratamento» para a recuperação do jogador. Contudo, não é informado o tempo de paragem. De acordo com a imprensa desportiva espanhola, Dembelé vai parar vários meses e tem a época em risco, dado o cariz da lesão.

Com nove jogos disputados e um golo apontado esta época, Dembelé já não joga desde 27 de novembro de forma oficial, data do encontro em que saiu lesionado ante o Borussia Dortmund. Dias depois, Dembelé tinha sido diagnosticado com o mesmo problema, que ditou uma previsão de paragem de dez semanas. Contudo, esta vai ser ainda mais prolongada.