O futebolista francês do Barcelona, Ousmane Dembélé, voltou ao boletim clínico dos catalães, menos de dois dias depois de ter cumprido os primeiros 25 minutos da época, na vitória por 1-0 ante o Dínamo Kiev, na Ucrânia, a contar para a Liga dos Campeões.

Em nota oficial, esta quinta-feira, o adversário do Benfica na Liga dos Campeões deu conta do problema do jogador de 24 anos na coxa esquerda e que a «evolução marcará a sua disponibilidade».

Dembélé, que sofreu uma lesão num joelho ao serviço da seleção de França, no Euro 2020, contra a Hungria, foi operado em finais de junho e voltou às opções do Barcelona na terça-feira, fazendo o primeiro jogo oficial da época. Contudo, a continuidade competitiva fica agora adiada por mais algum tempo.

O Barcelona é o próximo adversário do Benfica na fase de grupos da Liga dos Campeões, dentro de menos de três semanas, a 23 de novembro, em Camp Nou.