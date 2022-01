O treinador do Barcelona, Xavi Hernández, alertou esta terça-feira que o futebolista francês Ousmane Dembélé deve fazer um esforço e pensar no futuro da sua carreira e também no clube catalão.

O extremo de 24 anos tem contrato até ao final desta época e tem sido notícia na imprensa espanhola sobre uma possível saída. Já foi associado a Juventus, mas também Paris Saint-Germain e Manchester United.

Questionado esta terça-feira sobre se já perdeu a paciência com o jogador, Xavi mostrou-se «tranquilo».

«Estou tranquilo e espero novidades. Não depende de mim. Depende dele, do clube e dos seus representantes. Devia fazer um esforço e pensar no seu futuro e no Barcelona. O seu futuro passa pelo Barcelona», afirmou, na conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o Linares, a contar para os 16 avos de final da Taça do Rei, na quarta-feira (18h30).