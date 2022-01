Figura do Barcelona no início dos anos 90, Hristo Stoichkov ficou desagradado com a postura de Ousmane Dembelé durante as negociações para renovar o contrato com os catalães. O antigo internacional búlgaro criticou duramente o gaulês e deixou-lhe um recado.

«Se não queres estar no Barcelona, ​​pelo menos não manches o símbolo. Deixa a camisola e diz 'meus senhores, vou embora'», afirmou à estação televisiva TUDN.

Stoichkov aconselhou ainda o presidente blaugrana e aplaudiu a decisão do treinador Xavi em afastar o atacante das opções para o último jogo.

«Senhor Laporta, abra a porta e deixe-o ir. Essas pessoas que não sentem as cores devem ir embora. Eu suei essa camisola e sei o que é o Barça. Aplaudo o treinador por não convocá-lo, porque aquele balneário merece respeito. Com 121 anos de história, o nosso clube e o nosso símbolo merecem respeito», apontou.

O antigo futebolista búlgaro recordou ainda a passagem por Camp Nou. «Envolvi-me como estrangeiro para saber como era o Barcelona na época de Kubala, Carrasco, Lineker, Bakero, Salinas. Conhecia a história e tu nunca entendeste o que é o Barcelona. Muito obrigado por enganares as pessoas fazendo-as acreditar que sabes jogar futebol. Digo-te que joguei nessa posição», concluiu.