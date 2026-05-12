O futebolista francês Ousmane Dembélé foi premiado como o melhor jogador da liga francesa na gala do Sindicato de Jogadores Profissionais de França (UNFP), na segunda-feira, acabando, no discurso, por protagonizar uma troca de palavras de forma engraçada com Vitinha.

«Queria agradecer também a toda a minha família, ao pessoal do clube, ao presidente, ao treinador Luis Enrique. Tenho a sorte de ter um treinador assim, ele é excecional. E ao Vitinha também, porque ele pediu-me para lhe prestar uma pequena homenagem... (risos). É um colega de equipa excecional, penso que ele também teria merecido este troféu, mas apenas um golo [marcado]...», atirou o avançado.

Vitinha foi interpelado e respondeu assim, da plateia para o palco: «Só para lhe dar os parabéns, ele mereceu. É o Bola de Ouro, é o melhor jogador do nosso campeonato. E é isso, nada mais a dizer, só para despachar isto rápido porque, caso contrário, ele vai transpirar muito e isso pode ser complicado para ele (risos).»

Vitinha leva sete golos esta época, mas apenas um na liga francesa, tendo seis na Liga dos Campeões.