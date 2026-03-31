Esta terça-feira muitos «portugueses» entraram em campo para os jogos de preparação para o Mundial 2026.

No triunfo da Costa do Marfim (1-0) frente à Escócia, Diomande – central do Sporting – alinhou de início. Nicolas Pépé, do Villarreal, marcou o golo da vitória (12m).

Já Maxi Araújo, também dos leões, foi titular no empate (0-0) do Uruguai frente à Argélia. O defesa verde e branco foi substituído aos 87 minutos.

A Grécia visitou a Hungria com o resultado final a ditar também um empate sem golos (0-0). Vagiannidis, do Sporting, e Pavlidis, do Benfica, foram titulares. Vlachodimos, ex-Benfica, foi suplente não utilizado.

Noutro jogo em que o nulo não foi desfeito, Schjelderup, do Benfica, saltou do banco aos 62 minutos no empate da Noruega com a Suíça (0-0).

Florian Grillitsch, do Sp. Braga, saltou também do banco, desta feita no triunfo da Áustria frente à Coreia do Sul (1-0). Marcel Sabitzer, médio do Dortmund, marcou o golo da vitória (48m).