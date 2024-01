Ousmane Diomande, defesa-central do Sporting, estreou-se a marcar ao serviço da seleção da Costa do Marfim, este sábado, num encontro particular diante da Serra Leoa, de preparação para o CAN.

Na sequência de um livre lateral, o defesa leonino correspondeu com um cabeceamento certeiro para inaugurar o marcador, aos 18 minutos.

Diomande, que somou a quarta internacionalização pela Costa do Marfim, foi substituído ao intervalo.

O golo de Diomande: