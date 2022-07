Ovidiu Hategan, árbitro romeno que dirigiu na última temporada a despedida europeia do FC Porto em Lyon, voltou este sábado ao trabalho, pela primeira vez depois de ter sofrido um ataque cardíaco em março.

Apesar do ambiente infernal que os árbitros costumam enfrentar, no final do Cluj-Sepsi, da Supertaça romena, viveu-se um momento exemplar. Depois de receber a medalha pelo desempenho durante o jogo como vídeo-árbitro, Hategan foi ovacionado por todo o estádio e foi possível mesmo ouvir os adeptos a cantarem o nome do juiz, de 41 anos, que não conseguiu conter as lágrimas.

Ora veja: