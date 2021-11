O Barcelona confirmou, na tarde desta quinta-feira, a rescisão de contrato com a plataforma Ownix, duas semanas depois de oficializado o acordo que ditaria a entrada do clube catalão no mercado de ativos digitais NFT (token não fungível).

«Face à informação recebida hoje, que vai contra os valores do clube, o FC Barcelona comunica o cancelamento do contrato para criação e comercialização de ativos digitais NTF com a Ownix, com efeitos imediatos», refere o Barcelona, sem mais, em comunicado.

Em causa está, nas últimas horas, a detenção do empresário Moshe Hogeg, vinculado à Ownix.

Segundo noticia o diário israelita Haaretz, Hogeg, dono do Beitar Jerusalém – um dos principais clubes de Israel – foi preso por suspeitas de fraude em criptomoedas e associação a crimes sexuais. O mesmo jornal dá conta de que sete outras pessoas foram presas, a maioria delas ex-sócios ou funcionários do Beitar, por suspeitas de roubo, lavagem de dinheiro outros crimes.

Perante estas informações, a Ownix, através da rede social Twitter, assegurou que «a empresa não tem nada que ver com o assunto». «Mais, a Ownix anuncia que vai terminar o acordo de consulta com o senhor Hogeg». «Há que enfatizar que o senhor Moshe Hogeg não tem ações na empresa», garantem.

A 4 de novembro, o Barcelona celebrou um acordo com a Ownix para a criação de NFT’s, ativos digitais que incidiriam em imagens icónicas dos 122 anos de história do clube.