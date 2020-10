A Real Sociedad chegou ao topo da classificação da liga espanhola depois de golear o Huesca por 4-1 em San Sebastian.

A equipa basca adiantou-se no marcador, aos 35 minutos, na sequência de uma grande penalidade convertida por Mikel Oyarzabal. No entanto, logo a abrir a segunda parte, os visitantes chegaram ao empate, com uma cabeçada de Rafa Mir a cruzamento de Javi Galan.

A equipa da casa teve depois de aplicar-se em pouco mais de vinte minutos marcou mais três golos. Oyarzabal voltou a marcar, aos 54 minutos, enquanto Cristian Portu (68m) e Alexander Isak (75m) deram maior expressão ao triunfo da equipa da casa.

Um triunfo que permite à Real subir até ao primeiro lugar da classificação, com mais um ponto do que o real Madrid e Granada, mas com mais um jogo realizado.