O treinador da equipa de basquetebol do Real Madrid, Pablo Laso, recebeu alta dos cuidados intensivos do Hospital Universitario Sanitas La Moraleja, na sequência do enfarte do miocárdio sofrido de sábado para domingo, que motivou a realização de um cateterismo.

Em comunicado, o Real Madrid informa que o técnico, que não tem regresso previsto ao banco de suplentes numa altura em que a equipa espanhola está nas meias-finais da liga ante o Baskonia, vai continuar na unidade a ser acompanhado pelo serviço de cardiologia.

«O Real Madrid informa que Pablo Laso está a evoluir favoravelmente e recebeu alta da UCI do Hospital Universitario Sanitas La Moraleja. O nosso treinador foi transferido e o controlo da sua evolução continuará com o serviço de cardiologia», refere o clube, em nota oficial.

Além da meia-final entre Real Madrid e Baskonia, na qual o Real lidera por 2-0, estando a um triunfo da final, a outra meia-final é entre o Barcelona e o Juventut Badalona, empatada 1-1 nesta altura.