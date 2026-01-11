O Al Hilal anunciou, este domingo, a contratação do defesa-central Pablo Marí.

O espanhol, de 32 anos, deixa a Fiorentina a troco de dois milhões de euros, segundo a imprensa internacional. Marín, que foi treinado por Jorge Jesus no Flamengo e já passou pelo Arsenal, entre outros, soma 16 jogos esta época.

Líder do campeonato saudita, o Al Hilal encontra, assim, a solução para reforçar o eixo central da defesa. A saída de João Cancelo para o Inter de Milão poderia possibilitar a contratação de Francesco Acerbi ou Stefan de Vrij, mas o internacional português escolheu rumar ao Barcelona e os sauditas avançaram por Marí.