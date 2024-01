Menos de um mês depois de ter abandonado o comando técnico do Vizela, Pablo Villar já encontrou novo destino: o espanhol foi oficializado como o novo treinador do Meizhou Hakka, 11.º classificado do campeonato chinês.

O espanhol de 37 anos, refira-se, começou a temporada ao serviço dos vizelenses e saiu ao fim de 18 jogos, para dar lugar ao compatriota Rubén de la Barrera.

