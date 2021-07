Para esta segunda-feira, dia 19 de julho, estão agendados os sorteios das terceiras pré-eliminatórias da Liga dos Campeões (11h00), da Liga Europa (12h00) e da novidade da UEFA, a Liga Conferência (13h00). É a entrada em cena do Benfica, na prova milionária, e também do Paços de Ferreira, na terceira competição europeia. Nesta, o Santa Clara também vai estar atento, ainda que tenha de ultrapassar a segunda pré-eliminatória.

Tal como já noticiámos, o Benfica está no caminho dos não-campeões, e entra nesta terceira eliminatória como cabeça de série. Estes são os possíveis adversários .

No que diz respeito à Liga Conferência, o lote de possíveis adversários era mais vasto, à partida, mas, para agilizar o sorteio, a UEFA dividiu os emblemas em vários grupos: seis com oito equipas e um com seis equipas. No sorteio será então definida uma “chave” que vai aplicar-se a todos os grupos e definir os duelos da ronda.

O Paços de Ferreira está entre os cabeças de série do Grupo 3. Como tal, são estes os possíveis opositores:

- vencedor da eliminatória entre RFS (Letónia) e Puskás Akadémia (Hungria);

- Luzern (Suíça);

- vencedor da eliminatória entre Larne (Irlanda do Norte) e Arhaus (Dinamarca);

- vencedor da eliminatória entre Hibernian (Escócia) e Santa Coloma (Andorra).

O Santa Clara também é cabeça de série, e está no Grupo 2, mas tem ainda de ultrapassar o Shkupi, da Macedónia do Norte, na segunda ronda de qualificação. Se conseguir continuar em prova, vai defrontar uma destas equipas:

- vencedor da eliminatória entre Elfsborg (Suécia) e Milsami Orhei (Moldávia);

- vencedor da eliminatória entre Újpest (Hungria) e Vaduz (Liechtenstein);

- vencedor da eliminatória entre Olimpija Ljubljana (Eslovénia) e Birkirkara (Malta);

- Kolos Kovalivka (Ucrânia).