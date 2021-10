O futebolista luso-canadiano Stephen Eustáquio, do Paços de Ferreira, foi convocado para a seleção do Canadá, para os três próximos jogos de qualificação para o Mundial 2022.

O médio de 24 anos volta assim a ser opção para o selecionador John Herdman, tendo em vista os embates ante o México, Jamaica e Panamá.

O Canadá defronta o México na próxima sexta-feira, dia 8, às 02h40 (hora de Portugal Continental). No dia 10, domingo, joga ante a Jamaica às 23 horas e, no dia 14 de outubro, quinta-feira, joga ante o Panamá às 00h30.

Com três jornadas cumpridas, o Canadá está no terceiro lugar, em posição de apuramento, com cinco pontos, os mesmos dos Estados Unidos e a dois do líder México. O Panamá também tem cinco pontos, no quarto lugar, este já fora de zona de apuramento.