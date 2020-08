James Rodríguez está a gozar um período de férias na cidade do Porto. O internacional colombiano tem mantido a forma e participado em atividades com amigos.



Este domingo o antigo médio do FC Porto foi jogar padbol num recinto na Invicta, que assinalou o momento com uma foto nas redes sociais. Recorde-se que anteriormente o jogador do Real Madrid tinha partilhado nas redes sociais uma imagem a fazer trabalho de ginásio.



