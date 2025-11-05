Tarde de surpresas na Liga dos Campeões! O Pafos, do Chipre, recebeu e venceu o Villarreal por 1-0 nesta quarta-feira, enquanto o Qarabag, que já tinha vencido o Benfica, empatou em casa com o Chelsea.

No primeiro caso, o Pafos venceu a equipa de Renato Veiga com um golo de Derrick Luckassen, defesa-central neerlandês que cabeceou para dentro da baliza aos 46 minutos.

A equipa de David Luiz e dos portugueses Domingos Quina e Pepê Rodrigues consegue assim a primeira vitória na história da competição.

Já o Qarabag, do Azerbaijão, esteve a vencer o Chelsea e acabou mesmo por conseguir um ponto em casa (2-2). O jovem brasileiro Estêvão até marcou primeiro, aos 16 minutos, mas os azeris deram a volta com golos do luso-caboverdiano Leandro Andrade e um penálti de Marko Jankovic.

A Azərsun Arena vai ao rubro com o empate de Leandro Andrade 🇨🇻🇵🇹

🤩 @ChampionsLeague | @FKQarabagh 1 x 1 @ChelseaFC 📲 Adere já e aproveita 𝟏 𝐌𝐄̂𝐒 𝐆𝐑𝐀́𝐓𝐈𝐒 em 👉 https://t.co/MbvnEVsIom#DAZNChampions #DAZNBetano pic.twitter.com/TfVvU8aqTR — DAZN Portugal (@DAZNPortugal) November 5, 2025

Na segunda parte, após algumas mexidas de Enzo Maresca, o extremo Alejandro Garnacho empatou o resultado a duas bolas. Pedro Neto e Dário Essugo estão lesionados e não atuaram pelo Chelsea.

Assim, Chelsea e Qarabag ficam com sete pontos, tantos quantos o Sporting soma. Pafos tem agora cinco pontos e o Villarreal apenas um.