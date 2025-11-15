Um jogo pela paz em San Mamés, Bilbau. A seleção do País Basco (que disputa apenas jogos amigáveis) recebeu a congénere da Palestina neste sábado num jogo pela paz. Os espanhóis venceram por 3-0.  

Durante um minuto de silêncio em honra dos mortos no conflito entre Israel e Palestina, ouviram-se gritos de «Israel assassino», segundo relatam os media espanhóis. 

Antes do início, ambas as equipas envergaram também uma faixa onde se lia a palavra «paz» em inglês e em basco. Curiosamente, o público basco apoiava também os ataques da seleção palestiniana.

O marcador foi inaugurado muito cedo, aos quatro minutos, pelo basco Unai Elgezabal, do Levante. Gorka Guruzeta, de grande penalidade, fez o 2-0 aos 44 minutos. O 3-0 chegou por intermédio de Urko Izeta, do Athletic Bilbao.

A Palestina foi eliminada no apuramento para o Mundial 2026, não tendo já hipóteses de disputar o certame.

