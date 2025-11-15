País Basco vence Palestina em jogo amigável pela paz
Minuto de silêncio pelas vítimas ficou marcado por cânticos contra Israel
Minuto de silêncio pelas vítimas ficou marcado por cânticos contra Israel
Um jogo pela paz em San Mamés, Bilbau. A seleção do País Basco (que disputa apenas jogos amigáveis) recebeu a congénere da Palestina neste sábado num jogo pela paz. Os espanhóis venceram por 3-0.
Durante um minuto de silêncio em honra dos mortos no conflito entre Israel e Palestina, ouviram-se gritos de «Israel assassino», segundo relatam os media espanhóis.
Antes do início, ambas as equipas envergaram também uma faixa onde se lia a palavra «paz» em inglês e em basco. Curiosamente, o público basco apoiava também os ataques da seleção palestiniana.
O marcador foi inaugurado muito cedo, aos quatro minutos, pelo basco Unai Elgezabal, do Levante. Gorka Guruzeta, de grande penalidade, fez o 2-0 aos 44 minutos. O 3-0 chegou por intermédio de Urko Izeta, do Athletic Bilbao.
A Palestina foi eliminada no apuramento para o Mundial 2026, não tendo já hipóteses de disputar o certame.