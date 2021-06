Um dia depois de ter deixado um jornalista «pendurado» quando era questionado sobre o futuro na seleção galesa, Gareth Bale esclareceu todas as dúvidas sobre o assunto.

«Quero continuar a jogar pela seleção. Colocam-se sempre perguntas estúpidas, mas é evidente que adoro jogar pelo País de Gales. Jogarei pela seleção até ao dia em que colocar um ponto final na carreira», garantiu em declarações a uma televisão galesa.

Significa isto que a estrela do País de Gales está disponível para os jogos da fase de apuramento para o Mundial 2022, competição para a qual esta seleção procura apurar-se pela primeira vez desde 1958. «Começámos há pouco a campanha de qualificação para o Campeonato do Mundo e devemos aproveitar esta experiência do Euro 2020 e a confiança que nos deu», disse, referindo à ida até aos oitavos de final.