Em novembro de 2019, Gareth Bale pôs-se no centro da polémica ao envergar uma tarja a dizer «Gales. Golfe. Madrid. Por esta ordem», nas comemorações do apuramento da seleção galesa para o Euro 2020.

Na altura, a relação entre o avançado e o Real Madrid já não era a melhor, e só piorou desde então. Agora já desvinculado dos merengues, Bale garantiu que não joga assim tanto golfe.

«É esse tipo de perceção que me influenciou negativamente, as pessoas pensam que jogo muito golfe e na verdade não jogo. As pessoas pensam que me lesiono muitas vezes, mas não é bem assim. Mas isso já é passado. Houve bons e maus momentos, mas o futebol é assim. (...) Não posso sentir-me mal depois de ter conquistado cinco Champions com o Real Madrid», disse, na conferência de imprensa de antevisão ao jogo frente aos Países Baixos.

Sobre o futuro, Bale garantiu que ainda não tomou nenhuma decisão: «É uma decisão extremamente importante. Preciso de ter a certeza de que vou jogar e estar o mais em forma possível. Ainda não olhei para tudo. Sei de alguns destinos possível, mas preciso de sentar-me, conversar com a minha família, agentes e fisioterapeutas e decidir o que é melhor para mim.»