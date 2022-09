Ryan Giggs vai ser novamente julgado por assédio sexual e violência doméstica, confirmou a justiça britânica esta quarta-feira.

O primeiro julgamento do antigo jogador do Manchester United terminou no passado mês de agosto sem qualquer veredicto, e após três semanas de audiências.

Agora, segundo avança a Sky Sports, um juiz do tribunal de Manchester agendou a nova data de julgamento para 31 de julho de 2023.

Giggs, refira-se, está acusado de crimes de contra a ex-namorada e a irmã desta.

Este caso obrigou Giggs, de resto, a demitir-se do cargo de selecionador nacional do País de Gales, em junho.