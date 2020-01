Ryan Giggs, antigo jogador do Manchester United e atual selecionador do País de Gales, revelou que começou a ficar obcecado com a perda de cabelo quando ainda era jogador.

«A primeira vez que me dei conta foi depois de um jogo em Anfield, em 2003. Marquei dois golos e quando entrei no bar onde estavam os meus companheiros de equipa, esperava que me dissessem ‘bom trabalho’, mas a primeira coisa que ouvi foi ‘estás a perder cabelo’», lembrou o anigo internacional em entrevista ao The Sun.

Giggs recorda que a exposição pública agravou esta obsessão. «Fiquei paranóico, especialmente quando sabia que o jogo ia ser transmitido na televisão ou então se ia chover. Quando chovia pensava ‘quem me dera que não fosse assim’. Foi quando decidi começar a cortar o cabelo cada vez mais curto. Quando cortava, crescia mais forte».

Giggs não tem dúvidas de que o stress do futebol contribuiu para a sua perda de cabelo. «O futebol é stressante. Estamos constantemente sob os holofotes e se tivermos mau jogo estamos sujeitos a críticas. Isso torna-se cada vez mais stressante. E o stress está relacionado com a perda de cabelo».

Após vários anos de tratamentos recorrendo a lasers, cremes e champôs, Ryan Giggs decidiu realizar um transplante capilar em 2017.