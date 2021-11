A Bélgica juntou-se ao lote de seleções qualificadas para o Mundial 2022, graças ao triunfo caseiro sobre a Estónia, por 3-1, este sábado, em Bruxelas. Os três pontos garantiram matematicamente o primeiro lugar do grupo E aos comandados de Roberto Martínez.

Benteke fez o 1-0 aos 11 minutos, no golo que fez a diferença na primeira parte. Ao minuto 53, Carrasco, num belo golo, assinou o 2-0 no marcador. Sorga ainda reduziu ao minuto 70, mas Thorgan Hazard selou as contas, com o 3-1 final ao minuto 74.

Em Cardiff, a seleção de País de Gales deu um passo importante para garantir o lugar de play-off: goleou a Bielorrússia por 5-1. Aaron Ramsey (3m e 50m), Neco Williams (20m), Ben Davies (77m) e Connor Roberts (89m) fizeram os golos dos galeses, que sofreram ao minuto 87, por Kontsevoy, numa jornada em que a República Checa folgou.

Na última jornada, na terça-feira, há um País de Gales-Bélgica e um República Checa-Estónia. Aos galeses só uma derrota, conjugada com uma vitória da República Checa, pode tirar-lhes o segundo lugar. Se este cenário acontecer, ambas as seleções farão 14 pontos e é preciso depois olhar aos critérios de desempate, o primeiro deles a diferença de golos. Nesta altura, Gales tem 13-8 (cinco positivos) e os checos 12-9 (três positivos).

CLASSIFICAÇÃO – Grupo E:

1.º: Bélgica, 19 pontos

2.º: País de Gales, 14

3.º: República Checa, 11

4.º: Estónia, 4

5.º: Bielorrússia, 3