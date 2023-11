O Reino Unido viu grandes golos nos últimos dias.

Se a bicicleta de Garnacho, frente ao Everton, correu mundo rapidamente - e repôs algum do orgulho perdido dos adeptos do Manchester United – agora é um remate espantoso na sétima divisão do País de Gales que se torna ‘viral’.

Aconteceu no jogo entre o Cwrt Rawlin e o Penrhiwfer AFC, na cidade de Caerphilly, no País de Gales.

Harry Short aproveitou uma bola afastada pela defesa adversária para marcar o que poode ser o golo de uma vida.

O melhor é mesmo ver.