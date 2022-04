Yvon Mvogo começou como primeira escolha na baliza do PSV, mas foi descendo na hierarquia. De resto, em fevereiro o helvético caiu para a terceira escolha na posição de guarda-redes do clube neerlandês. A perda da titularidade surgiu após um erro no duelo contra o AZ Alkmaar.



«Honestamente em fevereiro não conseguia compreender o motivo de ter tão pouco crédito», começou por dizer o internacional suíço ao jornal Eindhovens Dagblad.



«Cometi um erro que ficou à vista de todos. É claro que poderia ter feito melhor contra o AZ Alkmaar, mas foi o primeiro jogo depois de muito tempo de fora. É preciso ter ritmo de jogo mesmo quando és guarda-redes», acrescentou.



Pese tenha ficado «desapontado», Mvogo só tem elogios a fazer a Roger Schmidt, treinador que tem acordo com o Benfica para a próxima temporada conforme o Maisfutebol noticiou em tempo oportuno.



«É claro que eu fiquei muito afetado [pela pouca utilização]. Cheguei inclusive a ter uma conversa com o treinador [Roger Schmidt] para me dar mais tempo de jogo, mas no final resignei-me ao facto de que tal poderia não acontecer. Estava desapontado com Schmidt em fevereiro, mas agora consigo ver o quão incrivelmente bom ele é a motivar uma equipa. O que ele fez connosco depois do jogo com o Leicester foi fantástico», elogiou.