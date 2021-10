Quem consegue parar este Ajax?

Após a goleada por 4-0 imposta ao Borussia Dortmund na Champions, no regresso ao campeonato a equipa de Ten Hag não fez por menos na receção ao segundo classificado, o PSV de Bruma e Carlos Vinícius, vencendo por 5-0.

O adversário do Sporting na Liga dos Campeões inaugurou o marcador aos 19 minutos, em remate de Steven Berghuis, liberto na área e após cruzamento na esquerda.

Sebastien Haller ampliou a vantagem aos 56 minutos, de cabeça e o brasileiro Antony fez o 3-0 aos 66m, 10 minutos antes de Davy Klaassen fazer o quarto.

Aos 90+2, o PSV ainda sofreu o quinto golo, obra do sérvio Dusan Tadic, que surgiu nas costas da defesa, evitou o guarda-redes e fechou o marcador.

O Ajax lidera a liga holandesa agora com 25 pontos, mais quatro do que o PSV, enquanto o Utrecht é terceiro, com 20. O Feyenoord tem 19 e menos um jogo, pelo que pode isolar-se em segundo em caso de triunfo.