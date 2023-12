O Ajax vai devolver o dinheiro dos bilhetes aos adeptos do clube de Amesterdão, após a eliminação nos 16 avos de final da Taça dos Países Baixos frente ao Hercules, equipa amadora da quarta divisão neerlandesa.

De acordo com o De Telegraaf, no final do jogo, o clube dirigiu-se aos apoiantes e assumiu que a derrota foi um enorme falhanço e que estava envergonhado com a eliminação.

Esta foi a primeira vez que, em mais de 120 anos de história, o Ajax foi eliminado por uma equipa amadora da Taça dos Países Baixos.

O encontro terminou com a vitória do Hercules por 3-2.