Ajax-Groningen terá apenas um adepto no estádio: Peter, doente terminal
Incidentes com pirotecnia levaram ao encerramento ao público do jogo da Liga neerlandesa
O Ajax-Groningen, marcado para a noite do último domingo, vai ser disputado à porta fechada nesta terça-feira, no Johan Cruyff Arena, em Amesterdão. O jogo da Liga neerlandesa terá um ambiente muito mais calmo após uma verdadeira «chuva» de pirotecnia ter obrigado ao adiamento do jogo.
Uma espécie de homenagem a um adepto radical do Ajax que faleceu num acidente de viação, aos 29 anos, acabou por prejudicar o clube e o espetáculo. As equipas recolheram ao balneário aos seis minutos e o jogo será retomado às 13h30 desta terça. A Liga neerlandesa tomou medidas, uma delas surpreendente.
As bancadas estariam completamente vazias nesta terça-feira, se não fosse a presença de um único adepto do Ajax - Peter, de 84 anos, que luta contra uma doença terminal e está acamado. Jogou futebol durante toda a vida, foi árbitro e ama o Ajax.
No domingo, ele pensava que ia ao estádio pela última vez para ver o seu clube diante do Groningen e acabou frustrado pelo adiamento, relata a reportagem do jornal neerlandês RTL News. Foi acompanhado por pessoal do centro de cuidados paliativos onde está internado, o Wensenambulance Noord-Holland, e um filho. A história tornou-se pública, tal como o desapontamento do adepto.
Porém, Peter terá mais uma chance de ver a sua equipa. Mais: terá o estádio só para si! A Wensenambulance Noord-Holland pediu ao Ajax que o seu paciente fosse ao jogo, dada a curta esperança de vida de Peter, e o pedido foi aceite. Mesmo com o estádio fechado ao público.
«Peter jogou futebol a vida toda, também foi árbitro e é adepto fanático do Ajax. O futebol é a vida dele, por isso quiseram deixá-lo ir a um último jogo», contou André, da equipa médica da Wensenambulance Noord-Holland (fundação voluntária que apoia pessoas com doenças terminais ou crónicas), à RTL News.
This is Peter. 💔⚽— Football Tweet ⚽ (@Footballtweet) December 1, 2025
He hasn't got long left to live due to a terminal illness and Peter’s final wish was to watch Ajax play one last time.
But yesterday’s home match against FC Groningen at the Johan Cruijff ArenA was abandoned after just five minutes due to safety concerns… pic.twitter.com/gy0iagrve4