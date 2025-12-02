O Ajax-Groningen, marcado para a noite do último domingo, vai ser disputado à porta fechada nesta terça-feira, no Johan Cruyff Arena, em Amesterdão. O jogo da Liga neerlandesa terá um ambiente muito mais calmo após uma verdadeira «chuva» de pirotecnia ter obrigado ao adiamento do jogo.

Uma espécie de homenagem a um adepto radical do Ajax que faleceu num acidente de viação, aos 29 anos, acabou por prejudicar o clube e o espetáculo. As equipas recolheram ao balneário aos seis minutos e o jogo será retomado às 13h30 desta terça. A Liga neerlandesa tomou medidas, uma delas surpreendente.

As bancadas estariam completamente vazias nesta terça-feira, se não fosse a presença de um único adepto do Ajax - Peter, de 84 anos, que luta contra uma doença terminal e está acamado. Jogou futebol durante toda a vida, foi árbitro e ama o Ajax.

No domingo, ele pensava que ia ao estádio pela última vez para ver o seu clube diante do Groningen e acabou frustrado pelo adiamento, relata a reportagem do jornal neerlandês RTL News. Foi acompanhado por pessoal do centro de cuidados paliativos onde está internado, o Wensenambulance Noord-Holland, e um filho. A história tornou-se pública, tal como o desapontamento do adepto.

Porém, Peter terá mais uma chance de ver a sua equipa. Mais: terá o estádio só para si! A Wensenambulance Noord-Holland pediu ao Ajax que o seu paciente fosse ao jogo, dada a curta esperança de vida de Peter, e o pedido foi aceite. Mesmo com o estádio fechado ao público.

«Peter jogou futebol a vida toda, também foi árbitro e é adepto fanático do Ajax. O futebol é a vida dele, por isso quiseram deixá-lo ir a um último jogo», contou André, da equipa médica da Wensenambulance Noord-Holland (fundação voluntária que apoia pessoas com doenças terminais ou crónicas), à RTL News.