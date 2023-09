Depois de ter ameaçado tomar uma ação legal contra a Federação neerlandesa de Futebol (KVNB), o Ajax voltou atrás e aceitou jogar os 35 minutos que faltam do jogo contra o Feyenoord, esta quarta-feira.



No domingo, o De Klassieker foi suspenso aos 55 minutos, quando o campeão neerlandês vencia por 3-0, devido ao mau comportamento dos adeptos da casa, que arremessaram várias tochas para o relvado.



«O Ajax absteve-se de tomar medidas legais contra a KVNB. O clube considerou fazê-lo depois de o organismo ter decidido alterar a data do Ajax-Volendam para que o clássico frente ao Feyenoord seja concluído», lê-se na nota do emblema de Amesterdão.



Depois da discórdia inicial, o Ajax acatou a decisão da federação neerlandesa. Significa, por isso, que os 35 minutos que faltam do Clássico contra o Feyenoord vão disputar-se esta quarta-feira, às 13h00, sem público.