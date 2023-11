O Ajax regressou às vitórias no campeonato dos Países Baixos e logo com uma goleada por 5-0 frente ao Vitesse. O português Carlos Borges entrou aos 68 minutos.

A equipa de Amesterdão chegou à vantagem logo aos três minutos, com um golo de Hato. Pouco depois, aos 12 minutos, Hlynsson fez o 2-0.

Já no segundo tempo, o Ajax fez mais três golos. Oroz, na própria baliza, Akpom e Taylor foram os autores dos tentos, que confirmaram a goleada do Ajax.

O conjunto de John van 't Schip ocupa o oitavo lugar do campeonato neerlandês, com 15 pontos, a 24 pontos do líder PSV.

No outro jogo da noite deste sábado, o Waalwijk derrotou fora de casa o Zwolle por 2-1. Os golos da equipa visitante foram marcados por Stevanovic e Lokesa. Van den Berg assinou o único tento do Zwolle.