Thomas Buitink decidiu colocar um ponto final na carreira enquanto jogador.

O anúncio foi feito através da sua conta na rede social Instagram e o neerlandês de apenas 26 anos agradeceu todo o apoio que recebeu ao longo do percurso.

«Depois de anos a dedicar-me inteiramente ao futebol, chegou a hora de começar um novo capítulo e encerrar a minha carreira como jogador profissional. Tomar esta decisão foi algo extremamente difícil e angustiante para mim e emociona-me profundamente ter chegado a este ponto», começou por escrever.

Esta temporada, Thomas disputou dez jogos ao serviço do PEC Zwolle.

Ao fim de 151 jogos oficiais, Thomas Buitink está seguro da decisão que tomou. «Para mim, como pessoa e como pai, esta é a melhor decisão que eu poderia ter tomado, e estou ansioso pelos novos desafios e pela vida após o futebol.»

Produto da formação do Vitesse, conta ainda com uma passagem pelo Fortuna Sittard.

«Quero agradecer a todos os que se preocuparam comigo e acreditaram em mim ao longo dos últimos anos, e serei eternamente grato a todos», concluiu.