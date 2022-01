O Ajax, adversário do Benfica nos oitavos de final da Liga dos Campeões, está em Portugal.

O também ex-adversário do Sporting na fase de grupos da Champions aterrou no Algarve na manhã desta segunda-feira e é por lá, mais concretamente na Quinta do Lago, que vai ficar durante aproximadamente uma semana.

Ao todo foram 28 os jogadores que seguiram na comitiva liderada pelo treinador Erik Ten Hag.

O Ajax só volta a competir oficialmente a 16 de janeiro, quando defrontrar o Utrecht para a Liga dos Países Baixos. Os jogos com o Benfica estão marcados para 23 de fevereiro (em Lisboa) e 15 de março em Amesterdão.

O complexo desportivo onde o Ajax está a estagiar desde esta segunda-feira: