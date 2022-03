Um penálti de Tadic ao minuto 90 permitiu ao Ajax vencer o RKC Waalwijk por 3-2 e manter-se isolado no topo da Liga dos Países Baixos com mais dois pontos do que o PSV, que horas antes havia vencido o Heracles por 3-1.

Ao intervalo, o adversário do Benfica na Liga dos Campeões parecia lançado para uma habitual vitória confortável na Eredivisie. Vencia por 2-0, com bis do inevitável Haller, mas na etapa complementar o atual 14.º classificado do campeonato surpreendeu com golos aos 50 (Michiel Kramer) e aos 57 minutos, por Richard van der Venne.

O Ajax terminou o jogo com quase 40 (!) remates e inúmeras oportunidades, mas só da marca dos 11 metros conseguiu chegar à vitória: aos 90 minutos, Dusan Tadic assinou o 3-2 final na Johan Cruijff Arena.

O Ajax e o Benfica voltam a defrontar-se a 15 de março para a 2.ª mão dos oitavos de final da Champions, entrando para o jogo decisivo, nos Países Baixos, em igualdade na eliminatória.