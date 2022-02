O Ajax continua imparável na Eredivisie. O campeão dos Países Baixos aplicou «chapa 5» ao Twente com um hat-trick de Haller.



O internacional pela Costa do Marfim, melhor marcador da Liga neerlandesa, começou por assistir Klassen para o 1-0 e só desatou a marcar na segunda metade. O avançado fez o 2-0 aos 53 minutos na recarga a um primeiro remate de Timber. Os restantes dois golos foram anotados aos 85 e 88 minutos já depois do capitão Dusan Tadic ter desperdiçado um pontapé de penálti.



Com esta vitória o Ajax, adversário do Benfica nos oitavos de final da Champions, manteve os cinco pontos de vantagem para o segundo classificado PSV. Por seu turno, o Twente é quinto colocado com 41 pontos.



Veja todos os golos do encontro: