O Ajax foi derrotado, este domingo, na visita ao Utrecht (2-1), num jogo a contar para a 12.ª jornada da Liga neerlandesa.

A formação da casa, que a meio da semana empatou com o FC Porto na Liga Europa, marcou pelo belga Matisse Didden (45+1 minutos) e pelo costa-marfinense Sebastien Haller (54m).

Já o conjunto de Amesterdão, no primeiro jogo após a saída do treinador John Heitinga, marcou por intermédio do belga Mika Godts (56m).

O Ajax tem apenas uma vitória nas últimas oito partidas. No campeonato, ocupa o quarto posto, com 20 pontos, a oito dos rivais PSV e Feyenoord, que dividem a liderança e ainda vão jogar nesta ronda.

Recorde-se que o Ajax vai receber o Benfica na Arena Johann Cruyff, a 25 de novembro (17h45), num duelo entre as duas únicas equipas ainda sem qualquer ponto na fase de liga da Champions.