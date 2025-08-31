Atenção, Sp. Braga: Feyenoord goleia no dérbi e lidera nos Países Baixos
Ex-FC Porto, Gonçalo Borges, foi utilizado no Feyenoord e Bruno Martins Indi expulso no Sparta
Ex-FC Porto, Gonçalo Borges, foi utilizado no Feyenoord e Bruno Martins Indi expulso no Sparta
Com o português Gonçalo Borges em ação no último quarto de hora, o Feyenoord venceu o dérbi de Roterdão frente ao Sparta por 4-0, recuperando contacto com a liderança da Liga dos Países Baixos.
O japonês Ayase Ueda destacou-se com um bis no arranque da segunda parte (48m e 65m), já depois de Jordan Bos ter inaugurado o marcador, à meia hora, com um remate de fora da área. Na compensação, Quinten Timber fechou as contas do jogo.
No Sparta, o antigo defesa do FC Porto, Bruno Martins Indi, foi expulso aos 49 minutos.
Ainda neste domingo, Ivo Pinto foi totalista no triunfo do Fortuna Sittard frente ao NEC Nijmegen (3-2), num jogo em que Mohamed Ihattaren bisou, o Utrecht ganhou na casa do Zwolle (2-0) e o AZ Alkmaar, com Alexandre Penetra a tempo inteiro, bateu o NAC Breda por 1-0. Mijnans, aos 89 minutos, apontou o único golo do encontro, já depois de Brym ter desperdiçado um penálti pela equipa da casa (56m).
Mesmo com menos um jogo realizado do que a concorrência, o Feyenoord partilha o comando da Eredivisie com o NEC Nijmegen, o PSV e o Utrecht, somando todos nove pontos.
No dia 24 de setembro (20h00), o histórico emblema de Roterdão defronta o Sp. Braga, no Minho, para a ronda inaugural da fase liga da Liga Europa.