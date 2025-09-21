Atenção, Sp. Braga: Feyenoord sofre empate nos descontos antes de ir à Pedreira
No reduto do AZ, líder neerlandês sofreu aos 90+8 minutos
O Feyenoord, que defronta o Sp. Braga na quarta-feira, primeiro jogo da Liga Europa, empatou este domingo no terreno do Az Alkmaar, por 3-3.
O marcador foi inaugurado aos 24 minutos, com Ro-Zangelo Daal a colocar o AZ na frente. O Feyenoord respondeu e empatou através de Sem Steijn (36m). Na segunda parte, o AZ voltou a assumir a vantagem e Kasius fez o 2-1. A equipa visitante não demorou muito e, aos 56, Bos fez o 2-2.
Aos 78 minutos, o líder Feyenoord conseguiu mesmo assumir a vantagem no marcador através de Anis Hadj Moussa. Porém, já nos descontos, o AZ conseguiu resgatar um ponto, com uma grande penalidade convertida por Meerdink aos 90+8 minutos.
Com este resultado, o Feyenoord está em primeiro lugar, com 16 pontos. O AZ encontra-se em quinto, com 11.
Esta quarta-feira, pelas 20h, o Feyenoord viaja até Portugal e joga com o Sp. Braga. Pode acompanhar tudo AO MINUTO com o Maisfutebol.