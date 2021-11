O Ajax venceu esta manhã no terreno do Sparta de Roterdão, 1-0, em jogo da 14.ª jornada da Eredivisie.

O carismático Dusan Tadic fez o único golo da partida aos 36 minutos, com um desvio à boca da baliza, depois de uma assistência de Danilo.

No Sarta, refira-se, o luso-luxemburguês Mica Pinto, jogador formado no Sporting, foi titular.

Com este resultado, o Ajax soma 33 pontos, mais três do que o PSV Eindhoven, agora no segundo lugar, com menos três pontos, mas também menos um jogo.

Na próxima jornada, o Ajax recebe o Willem II, na partida que antecede o jogo com o Sporting, da última jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões.