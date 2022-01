Atualmente sem clube desde que rescindiu o contrato que o ligava ao Inter Milão, Christian Eriksen está a treinar no Ajax.

A informação foi confirmada pelo clube neerlandês, que disse que o internacional dinamarquês está a trabalhar integrado na segunda equipa do clube para manter a forma até encontrar um novo clube para prossguir a carreira.

Eriksen, recorde-se, não voltou a competir desde que teve uma paragem cardíaca em pleno jogo do Euro 2020 entre a Dinamarca e a Finlândia.

«Estou muito feliz por estar aqui. Conheço as pessoas do Ajax e aqui sinto-me em casa porque estive cá muito tempo», disse Erkisen em declarações aos canais próprios do Ajax, clube que representou entre 2008 e 2013.