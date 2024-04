O AZ Alkmaar apresentou o novo diretor-geral do clube, que chega… do ciclismo.

Merijn Zeeman, que atualmente é diretor desportivo da Team Visma-Lease a Bike (antiga Team Jumbo Visma), vai iniciar funções em dezembro, mas até lá mostrou abertura para colaborar com o clube três dias por semana, de maneira a facilitar a adaptação. Por enquanto, continua envolvido no ciclismo.

«O AZ nunca hesitou em atrair pessoas de fora do futebol que tenham uma visão forte sobre o funcionamento de uma organização desportiva de topo. Merijn encaixa-se perfeitamente. Tivemos boas conversas e estamos convencidos de que AZ e Merijn são uma combinação perfeita. Com os programas inovadores e modernos com os quais tem trabalhado no mundo do ciclismo, Merijn agregará qualidades específicas ao AZ. Além disso, como diretor ele sabe o que é vencer e o que é necessário para formar uma organização de sucesso», disse René Neelissen, presidente do Conselho Fiscal, em declarações reproduzidos no site do clube neerlandês.

O AZ, onde alinham os portugueses Gonçalo Esteves, Alexandre Penetra e Tiago Dantas, ocupa a quarta posição no campeonato dos Países Baixos.