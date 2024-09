Ronald Koeman não perdoou Steven Bergwijn pela mudança do extremo para a Arábia Saudita, e esta sexta-feira o agora jogador do Al Ittihad respondeu ao selecionador neerlandês.

Numa entrevista publicada no De Telegraaf, Bergwijn defendeu que não é assim que se tratam os jogadores e deu exemplos de futebolistas que estão a jogar na Arábia Saudita e continuam a representar as respetivas seleções ao mais alto nível.

«Não se trata os jogadores assim. Para mim, sempre foi uma honra jogar pela seleção, mas com este treinador não quero jogar mais. Para mim acabou», afirmou.

«Estou a melhorar em todos os sentidos e tenho mil por cento de certeza em relação à minha escolha. Posso assegurá-lo de que a competição aqui é melhor do que nos Países Baixos. Basta ver os jogadores de topo que jogam aqui, e na pré-época o Al Ittihad venceu o Inter de Milão. O selecionador sabe muito que a competição na Arábia Saudita é de um bom nível. Kanté joga há um ano na Arábia e foi o melhor contra nós no Euro 2024, e o Laporte foi campeão da Europa com a Espanha a jogar no Al Nassr», acrescentou.

Recorde-se que Ronald Koeman criticou a escolha de Steven Bergwijn de deixar o Ajax e rumar ao Al Ittihad. O treinador considerou que o jogador priorizou o lado financeiro em vez do desportivo e disse que em princípio não o voltaria a convocar mais para a Laranja Mecânica.